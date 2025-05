Ikea + moi Comment rassembler salle de sport et buanderie pour une famille réunie !

Lire la vidéo

Hej! Depuis 3 ans, les experts en aménagement IKEA et Zak, coach de vie, parcourent la France pour aider les membres IKEA Family à se sentir mieux chez eux. Cette année, ils reprennent la route avec des solutions et des conseils pour bien dormir et profiter pleinement de la vie ! Découvrez l’aventure de ces candidats heureux, avec des avants/après épatants et des rires qui résonnent dans toute la maison…