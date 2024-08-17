Ils étaient 10 Épisode 1

Diffusé le 13/07/2021

Un petit avion dépose 7 personnes sur l'île du Diable, une île tropicale abritant un hôtel de luxe. Malik, Nina, Eve, Xavier, Kelly, accompagnée de son chien, Victoria et Gilles sont accueillis par deux employés de l'hôtel, Eddy et Myriam. Puis un hélicoptère se pose, piloté par Vincent, un gourou médiatique. Les 10 invités découvrent qu'Internet ne fonctionne plus et que le moteur de l'hélicoptère a été saboté. Ils sont coupés du monde. Le soir, alors qu'ils sont réunis pour le dîner, une voix retentit à travers des haut-parleurs : ils sont tous des meurtriers. À présent, ils vont payer pour leur crime.