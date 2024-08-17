Ils étaient 10 Épisode 2

Après la mort de la gouvernante de l'hôtel, Myriam, et du chien de Kelly, les invités découvrent que la seule source d'eau potable a été empoisonnée. Comprenant qu'ils sont condamnés à une mort inéluctable, sans réserve de nourriture et surtout sans eau, ils décident d'explorer l'île. Le corps d'un homme sans vie flotte près de la plage. Tous reconnaissent celui qui les a invités sur l'île, en prenant de multiples identités pour les piéger. Ce qu'ils ignorent encore, c'est qu'ils sont filmés à chaque instant par des caméras de surveillance dissimulées partout dans l'hôtel.