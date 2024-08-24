Ils étaient 10 Épisode 6

Frappé à la tête avec une machette, Vincent vient agoniser aux pieds de Kelly. Il ne reste plus que Nina, Kelly et Malik sur l'île. Kelly est convaincue que les deux amoureux sont alliés contre elle, tandis que Nina ne peut s'empêcher de se méfier de Malik. Le doute et la peur rendent presque fous les trois derniers survivants. Kelly découvre à son tour la pièce secrète et se fait tuer par le « fantôme noir ». Ils ne sont plus que deux, et la voix l'a prédit, il n'en restera aucun. Mais si tous meurent, qui est donc le tueur ?