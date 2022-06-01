Indiana Jones et le temple maudit Indiana Jones et le temple maudit

Chargement

Diffusé le 07/07/2012

Après un combat au-dessus de l'Himalaya, Indiana Jones, accompagné de son acolyte Demi-Lune et de la chanteuse de cabaret Willie Scott, finit par s'écraser en plein cœur de l'Inde, dans un village où les enfants ont été capturés pour travailler de force dans une mine surprotégée. Le trio est reçu par un enfant maharadjah, souverain du lieu, mais qui est sous la domination des redoutables mollahs Ram et Chattar Lal depuis le vol d'une pierre magique. Indy décide alors de libérer les enfants, rendre le pouvoir au jeune maharadjah et ramener cette pierre dans le petit village...