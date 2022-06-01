Intérim'air ?

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Diffusé le 17/07/2025

Camille est une jeune femme moderne, pleine de rêves (souvent irréalisables, comme devenir la nouvelle Michelle Obama mais niveau anglais, on n'est même pas à l’échelon Bac). Tout se passait plutôt bien dans sa vie : elle avait un poste de standardiste (en attendant de "percer en tant que comédienne") qui ne la passionnait pas mais payait les factures, et elle devait même se marier ! Oui tout allait bien... Jusqu'au jour où Camille, à J-1 mois du jour J, a trompé son futur mari Antoine avec son cousin.