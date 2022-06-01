Invincibles ensemble ! Contre la maladie de Charcot Invincibles ensemble ! Contre la maladie de Charcot

Chargement

Diffusé le 19/12/2024

Pour soutenir le combat de l’association « Les invincibles » contre la maladie de Charcot, mené par Olivier Goy, une vingtaine d’artistes au grand cœur se sont réunis et produits sur la mythique scène de l’Olympia ! Eddy de Pretto, Zaho de Sagazan, Louane, Patrick Fiori, Mentissa, Pierre de Maere, Aliocha Schneider, Anne Sila, Aurélie Saada, Emma Peters, Julien Granel, Voyou et bien d’autres : tous ont donné le meilleur et se sont mobilisés pour la recherche. Ensemble, nous sommes invincibles !