Invincibles ensemble ! Contre la maladie de Charcot Partie 2

Lire la vidéo

Diffusé le 22/12/2025

Retrouvez une nouvelle édition du concert caritatif au profit de la recherche contre la SLA (maladie de Charcot) sur la scène mythique de l’Olympia pour une soirée placée sous le signe de l’émotion, de la solidarité et de l’engagement. Imaginé autour de l’élan et de la formidable force de vie d’Olivier Goy, accompagné de ses deux complices Ludovic et John, eux aussi atteints de la maladie, ce rendez-vous rassemble un grand nombre d’artistes qui unissent leurs voix pour faire avancer la recherche. Parmi eux : Pierre de Maere, Mentissa, Anne Sila, Aliocha Schneider, Linh, Marguerite, Emma Peters, Suzane, Yael Naim, I Am Roze, Miki, Yoa, Styleto, Marie-Flore, Sam Sauvage, Imany, Nour, Anjaa, Félix Radu, Camille Yembe, Plume, Christophe Héraut, Charlotte Dhenaux, Julien Granel, et bien d’autres encore. Tous ont répondu présents avec générosité et énergie pour faire de cette soirée un moment musical fort, porteur d’espoir.