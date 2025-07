Isla Brava Épisode 7

Lire la vidéo

Diffusé le 08/02/2025

Lucia est une femme apparemment heureuse avec son mari Alfredo, propriétaire d’un luxueux complexe hôtelier sur la Costa Brava, et leurs enfants Mora et Thiago. Tout bascule lorsqu’Alfredo disparaît mystérieusement… La détective, en charge de l’enquête, va alors découvrir un sombre complot mêlant cupidité, chantage, dettes de jeu et un lourd secret de famille.