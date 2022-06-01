Jacques Martin : derrière vos applaudissements
Jacques Martin : derrière vos applaudissements

Jacques Martin : derrière vos applaudissementsJacques Martin : derrière vos applaudissements

Diffusé le 04/05/2022

Tout le monde connaît les émissions mythiques de Jacques Martin, l’empereur du dimanche : L’école des fans, Le petit rapporteur. Mais pour la première fois, un documentaire va vous dévoiler les faces cachées de ce monstre sacré de la télévision qui se dissimulait « derrière vos applaudissements » pour parodier sa formule célèbre. À travers des archives rares et les témoignages de ses proches amis ou collaborateurs, nous allons vous raconter le destin de cet homme de télévision qui aurait voulu être un artiste.

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