Le Marrakech du rire Jamel Debbouze et Stromae - La leçon de Jamel à Stromae - 2012

Pour clôturer la 2ème édition du Festival International d'Humour de Marrakech, Jamel Debbouze a présenté ce show unique et inoubliable durant lequel les plus grands artistes se sont succèdés dans le cadre du somptueux Palais Badia, au Maroc. Ce gala met en valeur la ville hôte et présente, dans un cadre extraordinaire, une soirée sous le signe de l'humour et de l'hospitalité. Jamel a accueilli Omar Sy, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, François-Xavier Demaison, Julie Ferrier, Stromae, Virginie Hocq, Bérengère Krief, Ary Abittan, Jérôme Commandeur, Rachid Badouri, Malik Bentalha, Redouane Harjane, Tony Saint-Laurent et des invités surprises !