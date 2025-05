Le Marrakech du rire Jarry - Les supporters de foot sont des sensibles - 2019

Lire la vidéo

Diffusé le 10/07/2019

Pour la 9e édition du festival international d'humour « Le Marrakech du rire », Jamel Debbouze nous propose un show exceptionnel dans le cadre du somptueux Palais Badii. Avec Florence Foresti, Ary Abittan, Jarry, Caroline Vigneaux, Bun Hay Mean, Bigflo et Oli, Waly Dia, Inès Reg, Booder et beaucoup d'autres !