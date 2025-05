Le Marrakech du rire Le Marrakech du rire 2022

Diffusé le 19/07/2022

Pour célébrer la 10e édition du Marrakech du rire, Jamel vous offre un gala exceptionnel avec encore plus de surprises et de démesure, une scène transformée et la participation de nombreux invités et talents dont Kev Adams, Michaël Youn, Jarry, Jeff Panacloc, Ahmed Sylla, Kad Merad, Camille Lellouche, Caroline Vigneaux, Booder, Nawell Madani, Elie Semoun, Maxime Gasteuil, Paul Mirabel, Waly Dia, Fatsah Bouyahmed, Redouanne Harjane, Wahid Bouzidi... Sans oublier DJ Abdel, et beaucoup de belles surprises… Venez rire, danser et partager !