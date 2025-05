Le Marrakech du rire Roman Frayssinet - Vieux - 2018

Diffusé le 05/07/2018

Point d'orgue du Marrakech du Rire, le Gala est la pierre fondatrice du festival. À l'occasion de la 8e édition du « Marrakech du rire », le premier festival d'humour francophone dans le monde, Jamel Debbouze sera accompagné sur scène d'invités prestigieux issus du monde artistique, pour proposer un spectacle d'humour exceptionnel et inédit. Dans l'enceinte du prestigieux Palais Badii et devant plusieurs milliers de spectateurs, Kev Adams, Malik Bentalha, Jeff Panacloc, Elie Semoun, Ahmed Sylla, Camille Lellouche, Roman Frayssinet, Farid Chamekh, Fatsah Bouyahmed et beaucoup d'autres dévoileront leurs sketches inédits et d'énormes surprises ! Venez rire, danser et partager !