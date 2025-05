Jamie Oliver : cuisine réconfortante Épisode 5

Lire la vidéo

Diffusé le 14/11/2015

On a tous des plats qui nous réchauffent le cœur et nous rappellent notre enfance… Jamie Oliver cuisine quatre plats réconfortants avec ses amis : un gratin de poisson au curry indien, un excellent sandwich au bacon, un traditionnel gnudi italien à la ricotta. Puis il termine par un dessert plein de saveurs : un Hummingbird cake à l'ananas, banane et noix de pécan. Miam !