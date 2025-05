Jamie Oliver : cuisine réconfortante Épisode 6

Diffusé le 21/11/2015

Jamie Oliver concocte quatre nouveaux plats. Il commence par un jambon jerk servi avec un œuf et des frites, idéal pour un brunch réconfortant ! Il cuisine également de délicieux linguine au crabe, un gâteau au chocolat au nougat et riz soufflé - plus que gourmand - et termine par son ultime kebab de poulet. Savoureux !