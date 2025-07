Jamie Oliver : cuisines méditerranéennes L'Espagne

Diffusé le 24/09/2023

Jamie se régale en Espagne avec les fruits de mer, les tapas et les plats à base de riz. Il s’en inspire et cuisine des côtelettes de porc aux poivrons et aïoli puis des brochettes de crevettes, champignons et jambon local.