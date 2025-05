Jamie Oliver : cuisinez en 5 ingrédients Épisode 15

Diffusé le 27/03/2022

Jamie Oliver prépare un plat inspiré du Moyen-Orient : des galettes et keftas d’agneau épicées. Direction l’Espagne pour sa salade de fèves et de fromage Manchego qu’il cuisine en quelques minutes à peine. Petit détour par l’Indonésie pour son poulet gourmand aux cacahuètes. En dessert, Jamie propose une omelette norvégienne à la pêche et aux amandes.