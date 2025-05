Jamie Oliver : cuisinez en 5 ingrédients Épisode 2

Diffusé le 01/09/2018

Jamie commence avec deux recettes pour plaire à tous les membres de la famille : du thon au sésame et des burgers aux boulettes de viande. Pour le dessert, il prépare de délicieux cookies au seigle et au chocolat. Jamie partage ensuite des astuces pour gagner du temps en cuisine et montre combien il est facile de cuisiner une tourte au poulet classique recouverte de pâte feuilletée.