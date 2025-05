Jamie Oliver : cuisinez en 5 ingrédients Épisode 25

Diffusé le 24/04/2022

Jamie commence avec une délicieuse assiette de pâtes au saumon fumé et aux asperges. Puis il prépare une salade de riz sauvage aux cerises aigres et aux blettes. Enfin, un plat familial simple et réconfortant : des saucisses et pommes au four !