Jamie Oliver : cuisinez en 5 ingrédients Épisode 6

Diffusé le 15/02/2021

Jamie Oliver commence par cuisiner d’irrésistibles burgers de porc, puis des gambas laquées à la mangue, un plat parfait à partager avec des amis. Pour les végétariens, Jamie suggère des gnocchis simples et rustiques et, pour le dessert, un beau cheesecake banane et caramel glacé, simple à réaliser et surtout terriblement délicieux !