Jamie Oliver : cuisinez en 5 ingrédients Épisode 9

Lire la vidéo

Diffusé le 24/02/2022

Jamie Oliver commence par cuisiner des feuilletés au poulet et au pesto et enchaîne avec un autre plat sophistiqué : des palourdes relevées à la saucisse ‘nduja. Puis, Jamie prépare un plat familial réconfortant de saucisses au four et, pour dessert, un granité à la pastèque.