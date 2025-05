Jane Eyre S1 E2

Diffusé le 06/09/2012

Orpheline et sans le moindre héritage très jeune, Jane Eyre passe une enfance malheureuse auprès de sa tante. À 19 ans, elle devient gouvernante dans la vaste demeure d'Edward Rochester, un homme sombre et antipathique. À mesure qu'ils apprennent à se connaître, Jane s'éprend du riche maître des lieux, à ses risques et périls…