Jane the virgin S2 E13 - La zizanie

Lire la vidéo

Après l'avoir informé qu'elle et Mateo ne risquent plus rien car Rose a été tuée, Michael fait une déclaration enflammée à Jane, qui lui avoue également qu'elle l'aime toujours. Le lendemain, alors qu'elle reprend son travail de serveuse au Marbella, Jane va voir Rafael pour l'en informer et lui demander de faire la paix avec Michael. De leur côté, Xiomara et Rogelio, fraîchement séparés, font mine d'aller bien. Rogelio a une nouvelle assistante...