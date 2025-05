Jane the virgin S2 E14 - Faux-semblants

Alors que Jane et Michael profitent de leur bonheur retrouvé, Rafael se remet à boire et cumule les conquêtes pour noyer son chagrin. Au même moment, Jane se rend compte qu'une de ses histoires a été plagiée par une célèbre romancière, Michael tente de retrouver Derek, le fils de Mutter et demi-frère de Rafael, et Xiomara apprend que sa mère lui a menti. De son côté, Rogelio, enlevé par sa plus grande fan, fait face comme il peut à la situation...