Jane the virgin S2 E18 - Jumelles mais pas trop

Après les divers incidents de son enterrement de vie de jeune fille et la dispute qui a suivie, Jane et Xiomara ne se parlent plus. Rogelio, ne supportant pas cette situation, met tout en œuvre pour les réconcilier, tout en assurant les préparatifs du mariage. Jane revoit sa tutrice qui n'aime pas son roman, Rafael est face à un dilemme et Petra fait la connaissance de sa sœur jumelle, Anezka...