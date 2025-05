Jane the virgin S2 E22 - Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Après avoir arrêté Mutter, Michael retrouve son insigne mais ignore toujours l'identité de la taupe qui a informé les médias sur Sin Rostro. Xiomara et Rogelio finissent par s'avouer qu'ils s'aiment toujours. Après une répétition désastreuse et une nuit mouvementée, Jane et Michael sont enfin prêts à se dire oui...