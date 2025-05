Jane the virgin S3 E11 - Chasse au trésor

3 ans ont passé... Jane est désormais assistante dans une maison d'édition et propose son roman pour une lecture d'auteurs émergeants. Mateo est devenu un petit garçon compliqué et incontrôlable. Le fait que Rafael aille en prison pendant 9 mois n'a pas aidé. Aujourd'hui, celui-ci dirige de façon partielle le Marbella avec Petra qui a eu l'idée de redorer l'image de l'hôtel. Alors que la télé-réalité de Rogelio et Darcy connait un franc succès, leur relation a tourné court, contrairement à celle de Xiomara et Bruce...