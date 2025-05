Jane the virgin S1 E4 - Lettre coquine

Jane et Michael ont décidé d'avancer leur mariage qu'ils préparent ardemment. Mais Jane est déstabilisée lorsqu'elle fait un rêve érotique sur Rafael, qui ne la laisse pas indifférente. Michael l'apprend. Pour se faire pardonner et lui montrer son amour, Jane lui écrit une lettre coquine. Au même moment, Alba pousse sa fille à dire la vérité à Jane à propos de son père et Michael tente d'innocenter Petra...