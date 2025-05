Jane the virgin S1 E5 - Les liens du sang

Jane connaît désormais l'identité de son père et en veut énormément à sa mère de lui avoir menti toutes ces années. Elle prend alors ses distances et s'installe chez Michael. Puis elle organise une rencontre avec Rogelio, son père et star de telenovela. Au même moment, Rafael annonce à Jane qu'il divorce mais souhaite ardemment garder le bébé, ce qui la déstabilise...