Jane the virgin S1 E6 - Les âmes sœurs

Rien de va plus entre Jane et Michael depuis que cette dernière sait que celui-ci n'a cessé de lui mentir depuis qu'elle est enceinte. Jane a besoin de temps pour savoir où elle en est. Au même moment, elle reçoit l'affectation tant attendue pour son poste de professeure stagiaire. Mais ce poste est à pourvoir dans un lycée catholique ! De leur côté, Rafael se fait arrêter pour coups et blessures et Rogelio organise un dîner de famille...