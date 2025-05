Jane the virgin S1 E7 - La cours des miracles

Jane et Rafael se sont embrassés. Malgré les sentiments qu'ils éprouvent, Jane demande à Rafael un peu de temps du fait de sa récente séparation et de la mise en garde de sa mère. De son côté, Xiomara est malheureuse depuis qu'elle a mis un terme à son histoire avec Rogelio. Mais elle fait une nouvelle rencontre. Au même moment, Petra demande de l'aide à Lachlan afin d'obtenir de l'argent et de se venger de son mari...