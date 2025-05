Jane the virgin S1 E8 - Le temps des aveux

Rafael est de retour. Après s'être fait viré, il s'est envolé pour Mexico retrouver sa sœur car le procès de Jane approche et son père a appris qu'il pourrait perdre ses parts de l'hôtel si Luisa ne se présente pas à l'audience. Jane et Rafael sont heureux de se retrouver mais Jane ne sait comment lui dire qu'elle est toujours vierge. Au même moment, Xiomara est contactée par un producteur pour enregistrer un single, et Alba s'inquiète à cause du procès...