Jane the virgin S1 E17 - L'arrache-cœur

Alors que Jane prépare activement l'arrivée du bébé, elle se pose de plus en plus de questions sur Rafael et ses aspirations. De leur côté, Alba et Xiomara continuent de s'ignorer depuis le départ de cette dernière de la maison et leur violente dispute. Au même moment, au Marbella, malgré l'absence d'autorisation, Rafael et Petra organisent une grande soirée afin de renflouer les caisses de l'hôtel. Petra doute de l'identité d'Aaron...