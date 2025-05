Jane the virgin S1 E18 - L'ombre d'un doute

À l'occasion de Pâques, fête très importante pour la famille Villanueva, Jane rencontre sa grand-mère maternelle, et Xioamara tente d'apaiser les tensions existantes avec cette dernière afin d'obtenir de Rogelio les fameux mots magiques qu'elle souhaite entendre. Les doutes de Jane concernant Rafael l'assaillent de plus en plus. D'autant que ce dernier est complètement focalisé sur le fait de récupérer le débit de boissons du Marbella...