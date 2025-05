Jane the virgin S2 E10 - L'étincelle

Jane trouve enfin l'inspiration tant attendue pour écrire son roman. Mais alors qu'elle ne s'arrête plus, Mateo endommage accidentellement son ordinateur et Jane perd tous ses écrits. Au même moment, sur les conseils de sa meilleure amie, Jane fait de nouvelles rencontres, notamment via Internet. De son côté, Michael connaît désormais la véritable identité de Mutter et sait qu'elle recherche la puce remise à Nadine lors de l'enlèvement de Mateo...