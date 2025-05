Jane the virgin S2 E11 - A la poursuite du diamant rose

À l'approche de ses 40 ans, Xiomara décide de retrouver un travail en lien avec sa passion : le chant. Pour son anniversaire, Rogelio souhaite lui offrir un diamant rose mais Mateo l'avale accidentellement. De son côté, suite à son rêve érotique avec le professeur Chavez, Jane se pose beaucoup de questions et va même jusqu'à remettre en cause sa promesse la plus intime. Michael et Susanna découvrent le lien entre Elena et Rose et décryptent la puce...