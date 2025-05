Jane the virgin S2 E2 - Pauvre pigeon

Lire la vidéo

Jane est plus que jamais au centre d'un triangle amoureux avec Rafael et Michael qui tentent de la reconquérir, et finit par se prendre pour une bachelorette. Toutefois, une partie d'elle reste obsédée et apeurée à l'idée de recroiser Rose. De leur côté, Xiomara et Rogelio se retrouvent sur un bâteau de croisière afin d'assurer un show. Alors que Petra et Rafael tentent de conclure un contrat, ce dernier découvre que celle-ci est enceinte...