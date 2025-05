Jane the virgin S2 E6 - Nouvelle donne

Jane entre à l'université pour suivre ses cours d'écriture mais tout ne se passe pas exactement comme elle le souhaiterait. Au même moment, avec Rafael, elle prépare l'avenir de Mateo et se rend alors compte que son fils sera très riche. Petra tente de faire sortir sa mère de prison et de se débarrasser au plus vite de Milos et de ses grenades. Les « Passions de Santos » se terminent et Rogelio se prépare à vivre de nouvelles aventures. Bien qu'il se soit fait virer, Michael n'a pas dit son dernier mot...