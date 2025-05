Jane the virgin S3 E1 - Flashback

Après s'être uni à Jane, Michael tombe sur sa coéquipière Susanna et comprend qu'elle est la taupe qu'il recherche depuis des semaines. Elle lui avoue alors sa véritable identité et lui tire dessus, le laissant dans un état critique, avant de s'enfuir avec Luisa, son grand amour. Plus tard à l'hôpital, inquiète, Jane se remémore sa rencontre avec Michael...