Jane the virgin S3 E3 - Vingt-mille lieues sous les mers

Jane et Michael emménagent dans leur maison. Quelques jours plus tard, lors d'une visite chez le médecin, Michael apprend qu'il peut reprendre une activité physique... Xiomara envisage de changer de carrière et Rogelio négocie l'adaptation des « Passions de Santos » aux États-Unis. Rose demande à Luisa de tout quitter pour elle...