Jane the virgin S3 E4 - Flamants roses party

Lire la vidéo

Alors qu'ils sont sur le point de pendre leur crémaillère, Jane et Michael apprennent que la maison n'est plus à eux car la personne qui payait la moitié du loyer a cessé de le faire. Sous la menace, Anezka annonce à Rafael qu'elle vend ses parts du Marbella, Xiomara trouve un nouveau travail tandis que Rogelio et Rafael se rapprochent...