Jane the virgin S4 E16 - Un rêve après l'autre

Diffusé le 13/04/2018

Rafael et Jane retournent vivre chez Alba pour économiser et s'acheter un nouvel appartement plus grand, mais la cohabitation s'avère compliquée... River et Rogelio se disputent sur le scénario de la nouvelle série de Rogelio. Xiomara commence son traitement médical avec le soutien de toute sa famille.