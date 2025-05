Jane the virgin S4 E4 - En proie au doute

Diffusé le 03/11/2017

Rogelio et Darcy sont à la recherche d'un prénom pour leur bébé. Jane souhaite à tout prix dissuader Rafael d'utiliser Catherine pour récupérer son hôtel et le laisse face à un dilemme entre le cœur et la raison…