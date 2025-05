Jane the virgin S5 E3 - La 5e roue du carrosse

Lire la vidéo

Diffusé le 10/04/2019

Une compétition se crée entre Mateo et les jumelles, confrontant Petra et Jane avec leurs propres différences. Rogelio découvre le salaire indécent d'un jeune acteur de sa telenovela. Jane et Jason se retrouvent pour un rendez-vous plein de surprises…