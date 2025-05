Je vends ma maison Épisode 4

Diffusé le 05/11/2022

Sophie Pendeville et ses agents immobiliers rencontrent Arlette, 81 ans, et sa fille Barbara. Prisonnières d’un deuil de 40 ans, elles décident enfin d’avancer et vendre leur appartement, symbole d’un orage qui s’est abattu sur elles en 1981.