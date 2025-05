Je vends ma maison Épisode 8

Diffusé le 03/12/2022

Sophie Pendeville et ses agents immobiliers rencontrent Stéphanie et Ramzi. Leur maison à vendre est charmante mais extrêmement sale car Stéphanie y vit avec une poule, une oie, un cheval et deux chats !