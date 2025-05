Je vends ma maison Épisode 9

Diffusé le 10/12/2022

Sophie Pendeville et ses agents immobiliers rencontrent Marco, qui vend sa tiny house et a besoin d’un bon home stagging d’Anouchka Déco. Au cœur de Bruxelles, les entrepreneurs Pascal et Laurent, père et fils, vendent un loft très particulier.