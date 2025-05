Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique

Diffusé le 10/04/2024

Sur deux continents, quatre femmes et un homme sont victimes de cyberviolences extrêmes : les femmes politiques Laura Boldrini et Kiah Morris, la youtubeuse Marion Seclin, l'enseignante Laurence Gratton et le père de famille Glen Canning.