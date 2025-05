Jean Gabin intime : aristocrate et paysan Jean Gabin intime : aristocrate et paysan

Diffusé le 16/10/2012

Francis Huster raconte l'histoire secrète de Jean Gabin, célèbre pour sa centaine de films, mais aussi pour ses amours, ses amitiés et ses colères légendaires. Une incursion pleine de tendresse dans l'intimité d'un des plus grands acteurs du cinéma français.Avec la participation de Françoise Arnoul, Jean-Claude Brialy, Dany Carrel, Clovis Cornillac, Roger Dumas, Georges Lautner, Jean-Claude Massoulier et Denys de la Patellière.